Sebastian Coe on valmis kergejõustiku MMi 2022. aastasse lükkama

"Keegi ei osanud seda probleemi (koroonaviirust) ette näha... seetõttu on hetkel paindlikkus väga oluline," rääkis Coe Jaapani meediale.

Kergejõustikujuht lisas, et kuigi praegu on liiga vara selle üle spekuleerida, ei näeks ta suurt traagikat, kui kahe aasta tagant toimuvad kergejõustiku MM-võistlused peetaks korra aastase vahega ehk 2022. ja 2023. aastal.

"Ma arvan, et sportlased tuleks sellega toime. Ma kaldun arvama, et ükski rahvusvaheline alaliit poleks vaimustatud mõttest, et nende ala maailmameistrivõistlused peetakse olümpiaga samal aastal," lisas Coe.

Rahvusvaheline olümpiakomitee andis täna ametlikult teada, et kõik praeguseks Tokyo olümpia osavõtunormi täitnud sportlased pääsevad mängudele sõltumata sellest, kuna need võistlused peetakse.