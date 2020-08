Saksa tippodaviskaja viskas maailma hooaja teise tulemuse

2017. aasta maailmameister triumfeeris kodumaal tulemusega 87.36 meetrit. Sakslasele kodumaal suurt konkurentsi ei pakutud. Vetteri järel sai teise koha Euroopa hõbe Andreas Hofmann, kes on aga vigastustega kimpus ning sai parimal katsel kirja 77.35.

Vetter näitab, et on kerkimas heasse hoogu. Alles augusti alguses näitas ta Soomes Kuortanes 86.94 meetri pikkust odakaart. Sakslasele kodumaal suurt konkurentsi ei pakutud. Enda hooaja tippmarki nihutanud Vetterist on kaugemale visanud vaid indialane Neeraj Chopra, kui jaanuaris sai ta kirja 87.86.