Rootsile MM-kulla toonud 29-aastane kergejõustiklane on kadunud: keegi ei ole teda aastaid näinud

Aregawi tõi 2012. aasta Londoni olümpialt 1500 m jooksus Etioopiale pronksmedali. Aasta hiljem toimunud Moskva MM-ilt tõi ta samalt distantsilt juba Rootsile kuldmedali. Lisaks krooniti ta aasta hiljem sisemaailmameistriks. Sise-EM-ilt on ta samuti toonud Rootsile kulla ning EM-ilt veel ka hõbemedali.

2016. aastal jäi ta meldooniumiga vahele, kuid mõned kuud hiljem võistluskeeld tühistati, kuna süütõendid ei olnud piisavad. Nüüdseks on Aregawi aga aastaid avalikkuse silma alt kadunud ning väidetavalt elab ta taas Etioopias. Viimati käis Rootsi ajaleht Expressen teda otsimas, kuid Aafrikast tuli ainult vastus, et keegi ei ole naist aastaid näinud.

„Keegi ei ole Abebat aastaid näinud,“ sõnas Etioopia ajakirjanik Zechariah Zelalem. „Paljud talendikad jooksjad treenivad Addis Ababast kirdes asuvas Kotebes. Seal on küll nähtud tema abikaasat Yemane Tsegay'd, kuid Ababat mitte. Teda ei ole märgatud ka Sulultas, kus ka jooksjad treenivad. Me ei tea üldse, milline tema elu praegusel ajal on. Tundub, et ta on spordiga lõpetanud.“

Rootsis loodetakse, et 29-aastane Aregawi naaseb spordirajale ja temast saab edukas maratonijooksja, kuid väidetavalt keskendub ta kahe lapse kasvatamisele ja sportimisele enam ei mõtle.