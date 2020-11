Rootsi tippsportlane suri 28-aastaselt

2018. aastal tabas Hanssonit ootamatult epilepsia hoog ning tema ajus avastati vähk, aga see saadi esialgu operatsiooni ja ravi abil kontrolli alla. Mehe tervis paranes ning mullu osales ta Stockholmis toimunud Rootsi-Soome maavõistlusel 10 000 meetri käimises.

Tänavu veebruaris tuli Hansson Rootsi kergejõustiku sisemeistrivõistlustel veel riigi meistriks. See jäi paraku mehe viimaseks võistluseks, kirjutab Aftonbladet. Tänavu juuni halvenes tema tervis, kui selgus, et kasvaja on edasi arenenud ning lisaks avastati tal veel üks kasvaja. 30. oktoobril mehe eluküünal kustus.

Hansson esindas Rootsit erinevatel suurvõistlustel aastatel 2015-2018. 2018. aasta Berliini EM-il saavutas ta käimises 23. koha. Tema isiklik rekord 50 km distantsil pärineb aasta varem toimunud Londoni MM-ilt, kus ta sai ajaks kirja 3:58.0.

Svenske VM-gångaren Anders Hansson död – 28 år gammal https://t.co/RZf9ZcPpPY — Sportbladet (@sportbladet) November 3, 2020