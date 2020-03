Rootsi suurim kullalootus: kahju, et olümpia edasi lükati, kuid ma mõistan seda otsust

Armand Duplantis Foto: Dylan Martinez, Reuters/Scanpix

20-aastane Rootsi teivashüppaja Armand Duplantis, kes püstitas veebruaris kaks maailmarekordit, on kurb, et Tokyo olümpia lükati aasta võrra edasi, kuid tunnistab, et see oli ainuõige otsus.