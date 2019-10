Rootsi kergejõustiklane: ehk korraldaks MMi riigis, kus sport inimestele ka korda läheb

Esiteks polnud rootslane rahul, et IAAFi poliitika tõttu venis tänavune hooaeg ülipikaks ja teiseks häiris teda maailmameistrivõistluste korraldamine Dohas.

"See hooaeg on olnud uskumatult pikk. Sisuliselt on olnud vaja 12 kuud järjest treenida. Ma arvan, et kõik kergejõustiklased tunnevad, et nende keha karjub puhkuse ja taastumise järele," rääkis Berglund, vahendab Norra rahvusringhääling NRK.

"Ja kahe aasta tagune MM Londonis oli palju lõbusam, sest võistelda sai täismaja ees. Tore oleks, kui maailmameistrivõistlused toimuks alati riikides, kus kergejõustik inimestele ka korda läheb. Kõik tahavad ju staadionil näha head atmosfääri," lisas 23-aastane rootslane.