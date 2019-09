Rio olümpial kulla võitnud kergejõustiklane jäi dopinguga vahele

Raul Ojassaar reporter RUS

Dilšod Nazarov Foto: Jae C. Hong, AP/Scanpix

Enne ülehomme Dohas algavat kergejõustiku MM-i on dopingu-uudiseid tulnud palju. Nüüd on selgunud, et Rio olümpial meeste vasaraheites kulla võitnud tadžikk Dilšod Nazarov on kaheksa aastat tagasi andnud positiivse dopinguproovi.