Rasmus Mägi konkurent parandas maailmarekordit, Johaug jooksis võimsa aja

24-aastane norralane läbis Oslo võistlusel 300 meetri distantsi väga võimsa tulemusega 33,78. Warholm pidi seejuures võidu jooksma vaid ajaga, sest oli ainus võistleja.

Britile Chris Rawlinsonile kuulunud senine välismaailmarekord oli 34,48. Sisetingimustes on Warholm 300 meetrit tõkkeid jooksnud 34,26-ga.

Norra suusaäss Therese Johaug oli ainus osaleja naiste 10 000 meetri jooksus ning püstitas võimsa isikliku rekordi 31.40,69. Ta täitis ühtlasi oma eesmärgi, ületades eelmise aasta Doha MMi osavõtunormi (31.50,00).

"Mul oli täna tõeliselt hea päev. Ma unistasin maailmameistrivõistluste osavõtunormi täitmisest, kuid kuna see oli minu rekordist, mille jooksin aasta tagasi, pool minutit kiirem, mõtlesin, et võib-olla läksid oma soovidega pisut liiale," sõnas Johaug NRK-le. "Minu ala on endiselt murdmaasuusatamine, kuid vahel on väga lõbus naelikuid kanda."

Meeste kettaheite võitis Oslos rootslane Daniel Stahl 65.92-ga. Teise koha sai tema koondisekaaslane Simon Pettersson tulemusega 64.54, kolmas oli norralane Ola Stunes Isene 61.85-ga.

Meeste teivashüppes käis põnev võistlus maailmarekordimehe Armand Duplantise ja Prantsusmaa legendi Renaud Lavillenie vahel. Võitis Duplantis, kes ületas Oslo staadionil 5.86. Prantsusmaal oma koduaias hüpanud Lavillenie sellest kõrgusest enam jagu ei saanud ja piirdus 5.81-ga. Rootsi äss lasi lati panna veel ka kõrgusele 6.01, kuid see täna veel ei alistunud.

Alles 19-aastane Jakob Ingebrigtsen läbis 2000 meetrit uut Euroopa rekordit tähistava 4.50,01-ga, joostes kindlalt üle Briti legendi Steve Crami rekordnumbrid (4.51,39).

1500 meetri jooksu Euroopa meister Filip Ingebrigtsen viis 1000 meetri distantsil kolme tempot teinud "jänese" abil Norra rekordi 2.16,48-ni. Senine tippmark kuulus Vebjørn Rodalile 2.16,78-ga.