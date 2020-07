Rahvusvaheline kergejõustikuliit peatas trahvi maksmata jätnud Venemaa liikmelisuse taastamise protsessi

Venemaa liikmelisuse ennistamisega tegeles vastav töögrupp, kelle tegevus on kuni juuli lõpuni peatatud. Olukorda arutatakse edasi Rahvusvahelise Kergejõustikuliidu Nõukogus 29. ja 30. juulil.

Rahvusvaheline kergejõustikuliit trahvis märtsis Venemaa alaliitu 9 miljoni euroga, millest pool pidi saama makstud eilseks ning ülejäänud pool jäi üles tingimisi kaheaastase katseajaga.

"Saame aru, et käsil on rasked ajad, aga me oleme pettunud, et Venemaa kergejõustikuliit pole teinud edusamme neile märtsis seatud tingimustes," ütles rahvusvahelise kergejõustikuliidu president Sebastian Coe.

"Antidopingureeglite rikkumise süüdistused viisid Venemaa kergejõustikuliidu juhtkonna vahetuseni ning meile kinnitati ja me lootsime, et see toob endaga kaasa muutuse. Venemaa Töörühma kogemus on paraku selline, et nad pole ootustele vastanud. Venemaa kergejõustikuliit veab oma sportlasi alt."

Venemaa liikmelisus rahvusvahelises kergejõustikuliidus peatati esimest korda 2015. aastal ning seda on rohkem kui tosin korda pikendatud.

Pärast 2015. aastat on saanud venelased siiski neutraalse lipu all rahvusvahelistel kergejõustikuvõistlustel osaleda, kuid nüüd on võimalik, et neilt võetakse seegi võimalus.