Rahvusvaheline Kergejõustikuliit otsustas prantsuskeelsete riikide vastuseisust hoolimata nime muuta

IAAFi nõukogu ettepanekul tehtud muudatusega soovitakse sporti sellega ülemaailmselt kättesaadavamaks teha.

Samal ajal taas organisatsiooni presidendiks valitud Sebastian Coe sõnul on muutus vajalik. "Nii kaua kui mäletan, olen iga kord, kui keegi küsib, mis organisatsioonis ma töötan, pidanud tükk aega selgitama, misasi on IAAF. Viisime läbi uuringu ning hoolimata sellest, et seda brändi hetkel ei eksisteeri, tunti see ära paremini kui IAAF ja ka Rahvusvaheline Olümpiakomitee."

Uus nimi võetakse ametlikult kasutusele pärast homme algavat MM-i.

Nimi IAAF pärineb algselt 1912. aastat, kui loodi International Amateur Athletic Federation (ingl Rahvusvaheline Amatööride Kergejõustiku Federatsioon). 2001. aastal täpsustati sõnastust International Association of Athletics Federationile (ingl Rahvusvaheline Kergejõustikuliitude Assotsiatsioon), et peegeldada tõsiasja, et tippsportlased ei ole enam amatöörid.

Nimevahetusele olid vastu prantsuskeelsed riigid, kelle hinnangul ei tööta uus nimi nende jaoks väga hästi.