Prantsuse võimud uurivad olümpiavõitja seost Pariisi treeningkeskusest leitud dopinguvarustusega

Prantsuse telekanal Stade 2 teatas, et läbiotsimine, mis teostati keskkonna ja rahvatervise kahjustamise vastu võitlemise keskbüroo ametnike poolt, toimus riiklikus spordiinstituudis septembri algul, vahendab Inside The Games.

Kotis, kus leiti olevat süstlaid ja nende sisse käivaid dopinguaineid, oli ka väidetavalt selles keskuses regulaarselt treenivale Makhloufile kuuluvaid dokumente.

Telekanali andmetel on Prantsuse prokuratuur alustanud esialgset uurimist, mis peaks välja selgitama, kas need ained kuulusid Makhloufile ning kas talle saab esitada kriminaalsüüdistuse. Telekanal üritas ühendust saada ka Makhloufi endaga, kuid paraku tulutult.

32-aastasel alžeerlasel Makhloufil on olümpiamängudelt kokku kolm medalit, kirkaim neist pärineb Londoni olümpia 1500 meetri jooksust. Algselt võeti ta selle ala finaaljooksust maha, sest kahtlustati, et ta katkestas 800 meetri eeljooksu ilma tervisliku põhjuseta, kuid hiljem tõestati Londoni mängude arstliku komisjoni abiga, et tal oli selleks siiski alust.

Ülejäänud kaks olümpiamedalit on tal hõbedakarva ning võidetud 2016. aasta Rio de Janeiro mängudelt 800 ja 1500 meetris. 2019. aasta Doha MM-il tuli ta 1500 meetris samuti hõbedale.