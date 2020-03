Portugali lõksu jäänud Eesti kergejõustiklane: paanikas keegi ei ole

„Otseselt minu meelest keegi viivitamatult koju tagasi minna ei taha, aga samas kuna kindlust pole, siis ei taheta siia jäämisega ka väga riskida. Samas jutt, et meid on siit vaja päästa nagu uppuvalt laevalt, ka ei päde. Seltskonnas keegi paanikas ja hüsteerias pole. Lihtsalt teadmatus on tinginud selle, et parem kindla peale välja minna ja naasta,“ rääkis Kirsipuu, kelle sõnul oli tal algul plaan tagasi lennata 24. märtsil.

Viiruse seisukohalt on siin üks Euroopa turvalisemaid piirkondi. Lõuna-Portugalis on tuvastatud nakatunuid minimaalselt, tõi sportlane välja. Toidupoodide lahtiolekuaegu on siiski lühendatud ja kaubanduskeskustes poed pigem kinni kui lahti. „Lisaks on mõned vaatamisväärsused suletud ning rahvakogunemised keelatud, nagu igal pool. Erinevalt Eestist lastakse siin toidupoodi inimesi aga teatud hulga kaupa sisse, ülejäänud peavad õues oma järjekorda ootama,“ kirjeldas Kirsipuu.

Kergejõustikuliit on alates eilsest teinud sportlaste koju aitamiseks suuri jõupingutusi.

„Homme ennelõunaks saab selgeks, millal ja kuidas õnnestub Portugalis olev seltskond koju tuua,“ rääkis kergejõustikuliidu president Erich Teigamägi, kes on alates eilsest tegelenud aktiivselt lahenduste otsimisega.

Kuna lennufirmad on koroonaviiruse leviku tõttu enamuse lendudest tühistanud, tuleb eestlastele organiseerida erilend. Teigamägi ongi otsinud võimalusi, kuidas seda teha võimalikult odavalt, et lõksu jäänud inimesed suudaksid reisi eest tasuda. Täna õhtuks jõuti olukorda, kus lahendus peaks saabuma homme.