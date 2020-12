Pöörane avang: 20aastane nooruk pani kokku kõigi aegade 12. kümnevõistluse avapäeva

See on kõigi aegade avapäevade võrdluses 12. tulemus. Esimene on Dan O'Brien (4747), teine Ashton Eaton (4728), Erki Noole (4536) leiame näiteks 25. ja Johannes Ermi (4513) 34. realt.

2018. aastal Tamperes juunioride maailmameistriks tulnud Moloney kogus mullu meeste vahenditega 8103 punkti. Seda seeriat edestab ta juba 320 silmaga! Ehk olümpianorm 8350 peaks üsna kindlasti olema löögiulatuses. Moloney läbis 100 meetrit 10,36 sekundiga (rekord), hüppas kaugust 7.67, tõukas kuuli 13.62, viis kõrgushüppes oma margi 2.11-ni ja läbis staadioniringi ajaga 45,82.

Võrdluseks O'Brieni aegade parim avapäev: 10,23; 7.96; 16.06; 2.08; 47,70.

Mulluse seeriaga võrreldes oli austraallase kõrgushüpe nagu öö ja päev. Siis sai Moloney kirja vaid 1.92. Rekordseerias jätkas Moloney nii: 14,29; 42.36; 5.00; 54.38; 4.53,73. Ehk tegu on selgelt pigem esimese päeva mehega, kuid lõpptulemuseks võiks sellegi poolest prognoosida üle 8500 punkti. Näis, kui kaua täna 8552 punkti kogunud Mayer saab hooaja edetabelijuhi positsiooni nautida.