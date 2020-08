Poola sportlased ei pääse koroonaohu tõttu Paavo Nurmi mängudele

Poola tervishoiuministeeriumi andmetel on viimase ööpäeva jooksul riigis kinnitatud 726 uut haigestumist. Alates selle nädala algusest on Poolas viie päeva jooksul registreeritud koroonajuhtumite uus rekord.

Paavo Nurmi mängude tegevjuht Jari Salonen ütles Soome rahvusringhäälingule Yle, et Poola koondis tänavu võistlema ei tule. Kuna Poola sportlastelt nõutakse enne Soome sisenemist koronaviiruse testi läbimist, otsustasid poolakad reisi mitte ette võtta.

Saloneni sõnul pole see nende jaoks suur tagasilöök, sest eemalejäävate poolakate hulgas polnud ühtegi mängude jaoks olulist sportlast.

"Sellegipoolest on meil väike lootus, et paar poolakat on tulemas. Need sportlased on käinud mujal Euroopas võistlemas ega viibi Poolas. Nad tulevad teiste marsruutide kaudu ja annavad enne saabumist testid," lisas Salonen.