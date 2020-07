Politsei edastas Bianca Williamsile vabandused, sprinter ei lepi sellega

Kohaliku politseiameti juht Dame Cressida Dick rääkis, et asjaga seotud olnud korravalvurid käisid Williamsi juures vabandamas selle stressirikka kinnipidamise asjus. Williams väitis hiljem, et politsei vabandas tekitatud stressi, aga mitte nende käitumise eest.

Williams usub, et politseinikud peatasid tema ning ta partneri Ricardo dos Santose auto, sest nad on tumedanahalised, kes sõidavad Mercedesega. Politsei pani nende käed raudu samal ajal, kui nende laps oli autos.

Kuigi sündmuskaadreid on mitmeid korda uuritud, ei leia Dame Cressida Dick, et politsei oleks käitunud valesti. “Me vabandasime eile Williamsi ees ja ma vabandan ka täna selle stressirohke kogemuse pärast. Ma arvan, et me saame kõik aru, milliseid emotsioone see tekitab, kui su auto peetakse kinni ning sul on ka laps tagaistmel,” rääkis kohaliku politseiameti juht.

Dame Cressida toob välja, et ta on lasknud siseriiklikul komiteel analüüsida videokaadreid kinnipidamisest, et selgitada välja, kas politseinikud rikkusid seadust. “Alati, kui me näeme videot, mis võib tekitada küsimusi, me analüüsime seda, et õppida tulevikuks,” rääkis juht.

Williams postitas oma sotsiaalmeediasse kirja, kus stressis paar otsib abi ja tuge IOPC-lt, mis on iseseisev politsei kaebuste menetlemisega tegelev organisatsioon. “Nüüd on selge, et vajalik on läbi viia iseseisev juurdlus. Kohalikku politseid ei saa usaldada, sest nad teatasid, et nende korravalvurid ei rikkunud ühtegi reeglit,” kirjutas WIlliams.

Met Commissioner Dame Cressida Dick says she is “sorry for the distress” caused to athlete Bianca Williams, who was stopped and searched by police with her partner and baby.



The incident has been referred to the police watchdog.



More on this: https://t.co/g42JmAhIFO pic.twitter.com/N96npUfIU0 — SkyNews (@SkyNews) July 8, 2020