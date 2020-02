Pikalt kannatanud jooksutalent suri kõigest 22-aastasena

Etioopa uudistekanal Addis Standard teatas, et Hadis sai haiglas ravi, kuid täpsemat infot ei omanud ka nemad. Mitme teise väljaande teatel oli Hadisel tervisega probleeme juba mitu kuud. Hispaania ajalehe AS teatel vaevas jooksjat vägagi keeruline ja raske haigus ning sportlane oli halvas seisundis juba mitu kuud.

World Athleticsi teatel on Hadis üks vähestest jooksjatest, kes saanud kirja pikamaajooksjate kübaratriki. Nimelt on ta 5000 m läbinud ajaga alla 13 minuti, 10 000 m on ta läbinud alla 27 minuti ja poolmaratoni alla 59 minuti.

Aastatel 2017 kuni 2019 osales Hadis regulaarselt Teemantliiga etappidel. Parimateks jäid kolmandad kohad Stockholmi ja Lausanne'i etappidelt 2018. aastal. 2017. aastal võitis ta krossijooksu MM-il pronksmedali.

Olümpiamängudel osales ta ühe korra – 2016. aastal Rio de Janeiros saavutas ta 10 000 m distantsil 15. koha. Samal aastal krooniti ta sel alal Etioopia meistriks.