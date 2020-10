OTSEPILT | Kas kergejõustikus purustatakse 15 aastat püsinud maailmarekord? Esimene rekord juba langes!

Enne suurt rekordjooksu, mis algab kell 22.55, püstitas naiste 5000 meetri jooksus uue maailmarekordi Letesenbet Gidey (Etioopia), kes viis rekordnumbrid 14.06,65-ni.

Senine 5000 meetri tippmark püsis 2008. aastast Tirunesh Dibaba nimel 14.11,15-ga.

Augustis läbis Joshua Cheptegei 5000 meetrit ajaga 12.35,36, ületades 2004. aastast etiooplasele Kenenisa Bekelele kuulunud maailmarekordi kahe sekundiga. Nüüdki sihib ta taas Bekela aega, 15 aastat tagasi kattis legendaarne jooksja staadionil kümme kilomeetrit ajaga 26.17,53. Cheptegei sai mullu kirja 26.48,36, mis annab talle praegu kõigi aegade edetabelis 18. koha.

Ajagraafik on sätitud nõnda, et jänesed peaksid vedama 1500 meetrit 3.55-ga, 3000 m 7.52-ga ja 5000 m 13.05-ga. Viimane tempomeister on Keenia staier Nicolas Kimeli, kes peaks Cheptegeid aitama plaani järgi, kuni läbitud on kuus kilomeetrit, edasi peab rekordi ründaja üksinda hakkama saama.

Endine rekordimees Haile Gebrselassie on veendunud, et Cheptegei on võimeline rekordit uuendama. "Võrreldes ajaga, mis ta jooksis 5000 meetris, pole 10 000 meetrit nii raske. Muretsen, et kui ta saab jagu 26 minuti piirist, siis läheb teistel selle rekordi purustamine väga raskeks."

