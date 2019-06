OTSEBLOGI | Oslo Teemantliiga etapil võitu jahtiv Magnus Kirt püsib teisel positsioonil

Oslo Teemantliiga odavise

Seis viienda vooru järel:

Kirdi viienda katse pikkuseks on 81.32. Koht endiselt teine.

Natuke paneb juurde ka sel hooajal suurte tegijate sekka kerkinud Seifert. Tulemus 82.33 jätab ta aga endiselt seitsmendaks.

Hofmann paneb ka viiendas voorus juurde. 82.92 teda siiski neljandalt kohalt kõrgemale ei tõsta.

Seis neljanda vooru järel:

Kirt jätkan langevas joones. Neljanda katse tulemuseks jääb 79.23.

Hooaja edetabelijuht Hofmann parandab neljandal katsel. 82.80 tõstab ta neljandale kohale.

Vetter kommenteeris katkestamist: „Tundsin parema jala lähendajalihases ebamugavust. Tundsin nagu nõela torget. Võtsin kasutusele ettevaatusabinõud ja jätsin võistluse pooleli. Lähen reedel arsti juurde. Hooaja alguse pidin edasi lükkama vasaku jala vigastuse tõttu. See vigastus on nüüdseks paranenud.“

Tundub, et võistluse liider Vetter on võistluse pooleli jätnud. Tema jaoks oli see hooaja avavõistlus.

Kolmanda vooru järel Vetter endiselt juhib, Kirt teine.

Kirt viskab kolmandal katsel 81.31. Ei paranda ka ülejäänud tipud.

Vadlejch parandab – tulemuseks 82.73, mis annab praegu neljanda koha.

Singh parandab 80.87 peale, kuid see ei tõsta teda seitsmendalt kohalt kõrgemale.

Vetter juhib ka teise vooru järel, Kirt teisel kohal:

Hooaja edetabelijuhil Hofmannil ebaõnnestub ka teine katse.

Kirt piirdub teisel katsel 81.14-ga. Eestlane on jätkuvalt teisel kohal.

Vetter teisel katsel tulemust kirja ei saa.

Cheng viskab teisel katsel 84.30. Sellega kerkib ta Kirdi järel teiseks.

Seis avavooru järel:

Kirt saab avakatsel kirja 84.74. See viib ta praegu teisele kohale.

Võistluse liidriks on praegu Vetter 85.27-ga. 2017. aasta maailmameistri Vetteri jaoks on see hooaja avavõistlus.