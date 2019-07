OTSEBLOGI | Müstline mees: U23 EM-tiitlit jahtiv Johannes Erm hüppas kaugust 7.97 ja liigub vähemalt 8450 punkti suunas!

21-aastase Ermi suureks konkurendiks on temast ühe kuu 15 päeva võrra vanem sakslane Niklaus Kaul. Kaul viis tänavu Götzises isikliku rekordi 8336 silmani.

Eeldatavasti hakkavadki tiitli eest heitlema just need kaks meest. Kuna Kaul on väga tugev teisel päeval, siis vajab Erm enne odaviset ja 1500 m jooksu suurt edumaad. Rekordseerias sai Erm kahe viimase alaga 1405 punkti, kuid Kaul koguni 1720 silma ehk eestlane vajaks kahe viimase ala eel umbes 300 punktilist edumaad.

Võistluse ajakava ja sportlaste isiklikud rekordid on nähtavad blogi järel antud uudise lõpus.

U23 EM-i kümnevõistlus Tuleb lisada, et eilsel kaugushüppe võistlusel oleks Erm saanud U23 EM-il neljanda koha. Medalist oleks tal puudu jäänud ainult 3 cm. Kaul teeb samuti head võistlust. Sakslane hüppab viimases voorus 7.26. Rekordseerias oli tema tulemuseks juba eelnevalt mainitud 7.10. Rekordseerias hüppas Erm 7.72. Seega on Erm rekordseeriat edestamas praegu 97 silmaga ehk praeguse seisuga on ta liikumas 8450 punkti suunas! Erm paneb kaugushüppe teisel katsel hullu! Tulemuseks müstilised 7.97! Avoorus oli ta kirja saanud 7.60. Kaul hüppab avakatsel 7.09. Rekordseerias oli tema tulemuseks 7.10. Kaugushüpe algab kell 12.00. Erm hüppab A-grupis ning on järjekorras viies sportlane. Erm edestab avaala järel rekordseeriat (8352 punkti) 34 punktiga. Kaul on rekordseeriast (8336 punkti) ees 17 silmaga. Paremusjärjestus 100 m jooksu järel. Erm on jagamas kolmandat kohta. Ermi peakonkurent Niklas Kaul saab esimeses jooksus ajaks 11,17. Ka tema alustab võrreldes rekordseeriaga paremini. Sakslane läbis kümnevõistluse isiklikku rekordit püstitades 100 m 11,15-ga. Erm teeb võistlusele suureprase alguse. Eestlane saab ajaks 10,73, mis annab kõige tugevamas jooksus kolmanda-neljanda koha jagamise. Isiklikku rekordit püstitades sai Erm ajaks 10,88 ehk juba avaalaga teenis Erm plusspunkte. Võistlus on peagi algamas. Erm on viimases ehk kolmandas jooksus. Tema peamine rivaal Kaul alustab esimeses jooksus.

Johannes Erm – isiklik rekord 8352 punkti (Austin, Texas, 5.-6. juuni 2019)



Sünniaeg: 26. märts 1998

Rekordseeria: (10.88/+1.0 - 7.72/+1.7 - 14.69 - 1.95 - 47.40 / 14.32/-1.3 - 44.42 - 5.01 - 56.27 - 4:33.38)



Niklas Kaul – isiklik rekord 8336 punkti (Götzis, Austria. 25.-26. mai 2019)



Sünniaeg: 11. veebruar 1998

Rekordseeria: (11.25/-0.5 - 7.10/+1.5 - 15.10 - 1.97 - 49.05 / 14.70/-0.6 - 46.90 - 4.80 - 71.49 – 4:20.52)

Lisaks on stardis veel kaks meest, kelle isiklik rekord on üle 8000 punkti. Sakslane Manuel Eitel on kogunud 8128 silma ning venelane Artjom Makarenko 8112 punkti.

Manuel Eitel – isiklik rekord 8128 punkti (Götzis, Austria, 25.-26. mai 2019)



Sünniaeg: 28. jaanaur 1997

Rekordseeria: (10.41/+0.9 - 7.32/+1.2 - 14.64 - 2.00 - 48.52 / 14.42/+0.7 - 41.90 - 4.80 - 57.27 - 4:50.48)



Artjom Makarenko – isiklik rekord 8112 punkti (Smolensk, Venemaa, 9.-10. juuni 2017)



Sünniaeg: 23. aprill 1997

Rekordseeria: (11.00/+0.7 - 7.03/+0.2 - 14.62 - 2.03 - 48.70 / 13.82/+1.4 - 40.71 - 5.00 - N/A – 4:27.99)



Võistluse ajakava: