OTSEBLOGI | Kas juba Tokyo olümpianormi täitnud Johannes Erm tõuseb ka tiitlivõistlusel poodiumile?

21-aastase Ermi suureks konkurendiks on temast ühe kuu 15 päeva võrra vanem sakslane Niklaus Kaul. Kaul viis tänavu Götzises isikliku rekordi 8336 silmani.

Eeldatavasti hakkavadki tiitli eest heitlema just need kaks meest. Kuna Kaul on väga tugev teisel päeval, siis vajab Erm enne odaviset ja 1500 m jooksu suurt edumaad. Rekordseerias sai Erm kahe viimase alaga 1405 punkti, kuid Kaul koguni 1720 silma ehk eestlane vajaks kahe viimase ala eel umbes 300 punktilist edumaad.

Johannes Erm – isiklik rekord 8352 punkti (Austin, Texas, 5.-6. juuni 2019)





Sünniaeg: 26. märts 1998

Rekordseeria: (10.88/+1.0 - 7.72/+1.7 - 14.69 - 1.95 - 47.40 / 14.32/-1.3 - 44.42 - 5.01 - 56.27 - 4:33.38)



Niklas Kaul – isiklik rekord 8336 punkti (Götzis, Austria. 25.-26. mai 2019)





Sünniaeg: 11. veebruar 1998

Rekordseeria: (11.25/-0.5 - 7.10/+1.5 - 15.10 - 1.97 - 49.05 / 14.70/-0.6 - 46.90 - 4.80 - 71.49 – 4:20.52)

Lisaks on stardis veel kaks meest, kelle isiklik rekord on üle 8000 punkti. Sakslane Manuel Eitel on kogunud 8128 silma ning venelane Artjom Makarenko 8112 punkti.

Manuel Eitel – isiklik rekord 8128 punkti (Götzis, Austria, 25.-26. mai 2019)





Sünniaeg: 28. jaanaur 1997

Rekordseeria: (10.41/+0.9 - 7.32/+1.2 - 14.64 - 2.00 - 48.52 / 14.42/+0.7 - 41.90 - 4.80 - 57.27 - 4:50.48)



Artjom Makarenko – isiklik rekord 8112 punkti (Smolensk, Venemaa, 9.-10. juuni 2017)





Sünniaeg: 23. aprill 1997

Rekordseeria: (11.00/+0.7 - 7.03/+0.2 - 14.62 - 2.03 - 48.70 / 13.82/+1.4 - 40.71 - 5.00 - N/A – 4:27.99)



Võistluse ajakava: