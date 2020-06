Oslo Bisletti mängudele pole kunagi ühtegi dopingupatust kutsutud. Therese Johaug murrab traditsiooni

Gunnar Leheste reporter RUS

Therese Johaug Foto: Imago Sport/Scanpix

Norra kergejõustikusuve tippsündmus Bisletti Mängud on tuntud selle poolest, et sinna pole kunagi kutsutud ühtegi dopingukaristuse saanud sportlast. Tänavu, kui Teemantliiga etapi asemel peetakse Võimatud Mängud, astub üritusel üles murdmaasuusataja Therese Johaug, kes on saanud 18-kuulise võistkuskeelu dopinguaine klostebooli kasutamise eest.