Ootamatu: venelane püstitas seitsmevõistluses ülivõimsa tipptulemuse... ja tegi seejärel mitmevõistlusega lõpparve

Taustaks nii palju, et maailma hooaja juhttulemus oli seni ameeriklase Garrett Scantlingu kogutud 6209, talle järgnes 6114-ga Johannes Erm. Oma isiklikku rekordit koguni 206 punktiga parandanud Makarenko tõusis kõigi aegade edetabelis koguni 16. reale, vahetult tema eest leiame kanadalase Damian Warneri (6343), tagant aga nimeka valgevenelase Andrei Kravtšenko (6303).

Makarenko jooksis sprintis 60 meetrit 6,75 sekundiga, hüppas kaugust 7.64, tõukas kuuli 14.33, ületas kõrgushüppes 2.06, sai tõkkesprindis ajaks 7,72, teivashüppes sai jagu kõrgusest 4.80 ja seejärel kattis 1000 meetrit 2.40,57-ga. Ülekaal järgmiste ees oli kolossaalne, hõbeda hinnaks oli Venemaa tšempionaadil 5794 ja pronksil 5757.

Instagramis andis Makarenko võistluse järel teada, et mitmevõistlusega on nüüd kõik. „Mulle aitab. Head aega, mitmevõistlus,” kirjutas Makarenko, kes kavatseb edaspidi keskenduda hoopis tõkkesprindile.

Sel talvel on ta 60 meetri tõkkedistantsil maailma edetabelis 7,55 sekundiga kaheksas. Mehe 110 meetri tõkkejooksu mark on 13,57. Ta treener Lev Lobodin päris nii raudkindlalt veendunud selles otsuses ei ole, ta märkis Eesti kergejõustikuliidu presidendi Erich Teigamägi järelpärimise peale, et 10. märtsiks on asi lõplikult klaar. Võimalik, et vana mitmevõistleja Lobodin tahab hoolealust veel ümber rääkida.

Makarenko kümnevõistluse rekord on ta värske seitsmevõistluse margi kõrval üsna lahja - 8112. Kui 400 meetrit jaksab ka hästi joosta (rekord 48,20), siis heited ei ole välejalal just eriti tugevad (kettaheide 41.48 ja odavise 54.98).