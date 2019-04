Olümpiavõitja ja kolmekordne maailmameister jäi dopinguga vahele

29-aastane Kiprop andis 2017. aasta novembris dopinguproovi, millest leiti keelatud ainet nimega erütropoetiin ehk EPO-t.

Kiprop ise enda süüd ei tunnistanud ja ütles, et tema prooviga võidi manipuleerida. Rahvusvaheline kergejõustikuliit IAAF leidis siiski, et tõendid keenialase vastu on veenvad. Kergejõustiku dopinguvastane organisatsioon AIU otsustas, et Kipropi tulemused ajavahemikus 2017. aasta november - 2018. aasta veebruar tuleks tühistada.

Kipropi neljaastast võistluskeelu hakatakse lugema alates 2018. aasta 3. veebruarist.

Lisaks olümpiakullale on Kipropi auhinnakapis ka kolm kuldmedalit maailmameistrivõistlustel 1500 meetri jooksus. Need saavutused jäid aastatesse 2011-2015.