Odaviske olümpiavõitja pole kindel, kas ta pääseb Soome võistlema

"Kui riikidevaheline reisimine tähendab kahenädalast karantiini, siis pigem jääksin koju ja keskenduksin treeningutele," sõnas Röhler Paavo Nurmi mängudel osalemise kohta. Viimastel aastatel on sakslane tihti just seal oma hooaja tippmargi püstitanud.

Röhleri ​​sõnul on Saksamaal koroonokriisi tõttu kergejõustikuvõistluste korraldamine väga keeruline, sest igal liidumaal on omad reeglid. "Kui me tahaksime Jenas võistlust korraldada, ei tohiks me praegu kutsuda sportlasi mujalt Saksamaalt. See saaks olla vaid kohalike sportlaste vaheline jõuproov," selgitas sakslane.

28-aastane Röhler teeb esimese võistluse jaanipäeval, kui peab sõpradega Jena linnas treeningvõistluse. Samal ajal viskavad paljud sportlased oda mõnes teises Saksamaa linnas.

"See pole ametlik võistlus. Me pole veel otsustanud, kas hakkame üldse viskeid mõõtma, sest me ei taha kuulda idiootlikku juttu sellest, millised tuuleolud kellelgi olid. Soovime lihtsalt sponsorite jaoks pisut nähtavad olla," sõnas Röhler, kelle isiklik rekord on 93.90.

Saksamaa meistrivõistlused toimuvad hetkeseisuga 8.-9. augustil Braunschweigis tühjade tribüünide ees.