Odaviske olümpiavõitja on pahane: poliitikud eelistavad jalgpallureid, teised sportlased on hädas

Bundesliga kavatseb hooaega jätkata 9. mail ja klubid on saanud juba paar nädalat trenni teha.

"See on arusaadav, sest Bundesligas liigub palju raha ja liiga heaks töötab palju inimesi. Aga mulle tundub, et poliitikud eelistavad jalgpalli, selle asemel, et kohelda kõiki alasid võrdselt. Klubid saavad käituda nagu firmad, sest neil on erarajatised. Olümpiasportlastel selliseid võimalusi pole, sest me treenime munitsipaalhallides, mis on endiselt kinni," rääkis Röhler Saksamaa telekanalile Sport1.

Odaviskaja loodab, et koroonaviiruse taandudes saavad kõik sportlased sügise alguses areenile astuda.

"Saksamaal on ehk võimalik võistlusi korraldada. Aga rahvusvaheliste võistluste osas olen reisipiirangute tõttu pessimistlik. Kui tahame kõrgel tasemel olümpiamängudeks valmistuda, on külavõistlused halb variant. Vajame rahvusvahelise konkurentsiga võistlusi. See oleks võimalik ainult juhul, kui piirid oleksid lahti," ütles ta.