Odaviske eksmaailmameister Tero Pitkämäki võtab vastu põneva väljakutse

Eelmise aasta lõpus põlvetrauma tõttu sportlaskarjääri lõpetanud Pitkämäki keskendus seejärel oma kolme lapse kasvatamisele ja autobiograafia kirjutamisele.

Kui karjääri jooksul kinnitas Pitkämäki ajakirjanikele korduvalt, et pole nii tänamatust tööst kui treeneriametist huvitatud, siis nüüd on soomlane teinud kannapöörde.

"Juhtus nii, et Tero otsustas hakata treeneriks. On tõsi, et väga pikka aega tundus, et treeneriamet ei huvita teda üldse, kuigi tal on väga hea analüütiline mõtlemine. Kuid ma arvan, et ta lihtsalt ei tahtnud aktiivse sportlasena segamini ajada sportlase ja treeneri mõttemaailma," sõnas Pitkämäki pikaaegne mänedžer ja lähedane sõber Tero Heiska ajalehele Ilta-Sanomat.

"Ma ei tahaks rääkida tema eest, kuid julgen öelda, et see tähendab, et temas on süttinud ere leek, mis sunnib end treeneritöös proovile panema kuni tipptasemeni välja. Päris huvitav saab näha olema, kuhu see välja viib," lisas Heiska.

Pitkämäki võitis eduka karjääri jooksul lisaks 2007. aasta MM-tiitlile maailmameistrivõistlustelt hõbeda ja pronksi, Euroopa meistrivõistlustelt hõbeda ja kaks pronksi ning olümpiamängudelt pronksmedali.