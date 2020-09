Norras sirgub vägev mitmevõistleja, kes püstitas U18 maailmarekordi

Senine maailma tippmark, mis kuulus hispaanlannale María Vicentele, paranes 80 punkti võrra.

"Olen alati unistanud rekorditest, kuid ma ei teadnud, kui lähedal on minu isiklikud tulemused sellele. Sellist arvestust on raske teha. Nii et see oli väga lahe," kommenteeris õnnelik Jäger rekordi sündi.

Jäger jooksis 100 meetrit tõkkeid 13,21-ga, ületas kõrgushüppes 1.69, tõukas kuuli 14.69, jooksis 200 meetrit 23,36-ga, hüppas kaugust 6.33, viskas oda 35.71 ja läbis 800 meetrit 2.11,37-ga. Uus isiklik tippmark sündis norralannal seejuures nii tõkkesprindis, kuulitõukes, kaugushüppes kui 200 ja 800 meetri jooksus.

Jägeri varasem seitsmevõistluse rekord oli 6129 punkti.