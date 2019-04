Norra kettaheitja tõusis võimsa isikliku rekordiga maailma hooaja edetabelijuhiks

24-aastase Isene isiklik rekord oli võistlust alustades 63.30, kuid norralane ületas selle võimsa seeria käigus koguni neljal korral, kirjutab ERR Sport. Kirja läksid tulemused 67.78, 67.72, 64.15 ja 65.79. Avaheitega tõusis Isene ka maailma edetabelijuhiks, edestades Jamaica heitja Traves Smikle'i jaanuaris heidetud tipptulemust 21 sentimeetriga.

Temast on rohkem heitnud vaid kaks norralast (Knut Hjeltnes 69.92 ning Svein Inge Valvik 68.00), kuid Isene andis mõista, et võib peatselt tõusta ka selles tabelis.

"Olen šokeeritud, et tõusin maailma edetabelijuhiks," rääkis norralane portaalile friidrett.no. "Pärast võistlust kuulsin aga, et heitsin oma viimasel soojenduskatsel lausa 68.07. See tähendab, et arenguruumi on veel küll."