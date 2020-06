Norra kergejõustikulegend: Johaug on ala vahetamiseks liiga vana

32-aastane Johaug üllatas eelmisel nädalal Oslo võistlusel kergejõustikusõpru, kui jooksis 10 000 meetri distantsil välja aja 31.40,69, millest on Norras suutnud kiiremini joosta vaid kolm naist.

"Ta liikus nagu kell. Seda oli tore vaadata. Ta oleks võinud paremini hüpata, kuid aeg oli hea," sõnas Kristiansen NRK-le.

Endine 10 000 meetri maailmameister ja Euroopa meister usub, et Johaug võiks parema jooksutehnika korral oma rekordnumbreid lausa minuti võrra kärpida, kuid kardab, et norralanna on suureks läbimurdeks juba liiga vana.

"Kunagi pole liiga hilja, kuid kuna ta on juba aastaid nii kõvasti treeninud, on minu arvates pisut raske uut spordiala proovida ja seal uuesti alustada. Seega ma arvan kahjuks, et ta on liiga vana, et jooksmises kogu oma potentsiaali avada," märkis Kristiansen, kes ise vahetas murdmaasuusatamise jooksmise vastu 24 aasta vanuselt.

Kristianseniga ei nõustunud Norra pikamaajooksja Sondre Nordstad Moen, kes läbis 2017. aastal maratoni esimese eurooplasena alla kahe tunni ja kuue minuti (tema Fukuoka maratoni aeg 2:05.48).

"Ma tean üle 40-aastaseid naissportlasi, kes jooksevad umbes 31 minuti kanti. Seega on tal 10 aastat aega," lausus Moen Johaugi võimaluste kohta.

Johaug ise andis Oslo võistluse järel selgelt mõista, et ta jääb endiselt murdmaasuusatajaks ning tal pole eesmärki kergejõustikule keskenduda,