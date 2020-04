Norra jooksutalent: see hooaeg on rikutud, tingimused on väga ebavõrdsed

Jakob Ingebrigtsen Foto: VEGARD WIVESTAD GRÃÜTT via www.imago-images.de/Scanpix

Norra keskmaajooksja Jakob Ingebrigtsen leiab, et tänavune hooaeg on tema jaoks juba rikutud, sest koroonaviirusest tingitud eriolukorra tõttu on norralaste treenimisvõimalused oluliselt piiratud.