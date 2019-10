Neljakordse olümpiavõitja endine treener sai pika tegutsemiskeelu

Salazar oli projekti Nike Oregon Project (NOP) jooksukeskuse peatreener. Nelja-aastase uurimise tulemusena selgitas USADA välja, et 61-aastane Salazar vahendas aastate jooksul oma hoolealustele testosterooni või proovis dopinguproove võltsida.

NOP-i projekti kuulus teiste hulgas ka Mo Farah ning Sifan Hassan. Hassan võidutses alles äsja Doha MM-il toimunud 10 000 meetri jooksus. Veel esmaspäeval sai Salazar Hassani triumfile kaasa elada, aga täna tühistas Rahvusvaheline Kergejõustikuliit (IAAF) treeneri akrediteeringu.

Salazar rääkis BBC-le, et on šokeeritud süüdimõistvast otsusest. Ta lisas, et NOP ei ole kunagi soosinud dopingu tarvitamist ning kavatseb kohtuotsuse apelleerida.

Neljakordne olümpiavõitja Farah treenis Salazari käe all aastatel 2010-2017. Britt lõpetas treeneriga koostöö samal aastal, kui ilmusid esimesed süüdistused dopingureeglite rikkumise osas. Farah ise pole kunagi positiivset dopinguproovi andnud ning on kritiseerinud dopingu kasutamist.

"Mul on hea meel, et USADA jõudis pärast nelja aasta pikkust uurimist Salazari osas otsusele," rääkis britt. " Lahkusin NOP-ist 2017. aastal, aga olen alati öelnud, et mulle ei meeldi reeglite rikkumine. Mul on hea meel, et see lugu oma lahenduse leidis."