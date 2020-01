MMi hõbemedalimees Fedrick Dacres avas juba olümpiahooaja

See tulemus andis jamaikalasele USA-s Manchesteris peetud võistlusel esikoha, teine oli tema treeningpartner Traves Smikle 61.01 ja kolmas Chad Wright 60.76-ga.

Dacres, kelle isiklik rekord on nii võimas kui 70.78, ei pidanud avavõistluse tulemust kuigi oluliseks.

"On alles hooaja algus, kõik on korras," sõnas 25-aastane Dacres. Oma tervisliku seisundi kohta lisas jamaikalane: "Mul on vaid väike varbavalu, kuid ei midagi tõsist. Olen heas seisus."

Doha MMil tõi Dacresile MM-hõbeda tulemus 66.94, kulla võitis siis rootslane Daniel Stahl 67.59-ga.