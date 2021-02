Mitmekülgne Keenia jooksja parandas maailmarekordit

Valitsev 3000 meetri takistusjooksu maailmameister ja maailmarekordiomanik (8.44,32) parandas siiani Sifan Hassani nimele kuulunud tippmarki ühe sekundi võrra.

Teise koha sai Rootsi esindaja Meraf Bahta (15.46), kolmas oli prantslanna Alice Finot (15.52).

Chepkoech tunnistas, et ei osanud rekordit oodata. "See oli hea, kuigi tuult oli palju. Esimene kilomeeter oli nii kiire (aeg 2.57), kuid teine oli veidi aeglasem (2.59), kuid siis polnud tuul enam nii tugev, nii et proovisin lõpus kõvasti suruda," sõnas keenialanna.

Chepkoechi suurimad võidud on tulnud takistusjooksus, kuid ta on medaleid võitnud ka 1500 meetri distantsil, kus tal on ette näidata Rahvaste Ühenduse mängude hõbemedal ja Aafrika mängude pronks.

Meeste 5 km distantsil oli Monacos kiireim Joshua Cheptegei ajaga 13.14.