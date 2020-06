Miller-Uibo ees MM-kulla võitnud Naser oli juba Dohas uurimise all

Eelmisel nädalal määras AIU Naserile ajutise võistluskeelu, tuues põhjuseks, et Bahreini esindav jooksja ei ole ennast teinud antidopingule kättesaadavaks. Otsuse järel ütles Naser laupäevases videoavalduses, et ta jättis andmata kolm dopinguproovi, pühapäeval teatas AIU avalikult, et tegelikuks arvuks oli neli, vahendas ERR.

"Naseri puudulikke asukohaandmeid puudutav AIU uurimine oli Doha MM-i ajal käimasolev ja talle ei määratud ajutist võistluskeeldu," avaldas organisatsioon pühapäeval. "Pärast uurimise lõppu ja seda, kui ta ei teinud ennast 2020. aasta jaanuaris antidopingule neljandat korda kättesaadavaks, määrati talle koheselt ajutine võistluskeeld. Distsiplinaarmenetlus jätkub," kinnitas AIU.

Naser võitis mullu Dohas MM-kulla kõigi aegade kolmanda ajaga 48,14. Juhul, kui ta peaks medalist ilma jääma, kroonitakse tagantjärele maailmameistriks 48,37-ga teise koha saanud Shaunae Miller-Uibo.