Meedia: Venemaa kergejõustiku superstaar andis positiivse dopinguproovi. Šubenkov: see on täielik laim!

Portaali Inside the Games teatel leiti 30-aastase tippsportlase dopinguproovist furosemiidi jälgi. Väljaande sõnul kasutatakse seda spordimaailmas keelatut ainet kehamassi kontrolli all hoidmiseks või teiste dopinguainete tarvitamise varjamiseks.

Šubenkovi positiivne dopinguproov on järjekordne valus hoop Venemaa spordile. Seda eriti praegusel ajal, kui idanaaber püüab pärast viimaste aastate skandaale end rahvusvahelisel areenil rehabiliteerida. Kusjuures Šubenkovit peetakse üheks Venemaa spordi plakatipoisiks, kes on saanud loa võistelda neutraalse lipu all rahvusvahelistel võistlustel.

Venemaa meedia teatel on olukord nii tõsine, et Venemaa spordiminister Oleg Matõtsin lendas isiklikult Siberisse Barnauli, kus Šubenkov viibib, et olukorraga tegeleda.

2015. aastal Pekingi MM-il 110 meetri tõkkejooksus kulla võitnud Šubenkov pidi 2016. aasta Rio de Janeiro olümpiamängud Venemaale määratud sanktsioonide tõttu vahele jätma. Temast sai seejärel aga üks Venemaa sportlasi, kes oli tõestanud ennast puhta atleedina ja sai võimaluse osaleda rahvusvahelistel võistlustel.

Šubenkov võitis hõbemedali nii 2017. aasta Londoni kui ka 2019. aasta Doha kergejõustiku MM-il. Peale selle on tal ette näidata kaks EM-kulda ja üks EM-hõbe.

Täiendatud kell 11.27:

Neljapäeva hommikul esines Šubenkov sotsiaalmeedias avaldusega, kus teatas, et ajakirjanduses levivad väited on valed.

"Ma pole karjääri jooksul kunagi keelatud aineid kasutanud ega kedagi petnud. Olen rohkem kui ühel korral väljendanud enda suhtumist dopingusportlaste kohta ning see pole muutunud," kirjutas ta. "Kogu informatsioon furosemiidi tarvitamisest ja selle leidmisest dopinguproovist on täielik laim, mille on välja mõelnud anonüümne "allikas"!"

"Seda ei ole kunagi juhtunud! Samal ajal väljaanded rõõmsalt kiirustavad seda raporteerima, ehkki ei kontrolli, kust see informatsioon pärineb. Paraku nii see käib...," jätkas Šubenkov. "On tõsi, et sain kirja AIU-lt (kergejõustikus puhtuse eest võitlev organisatsioon - toim). Olukord ei ole üldse furosemiidiga seotud. Õiguslikel põhjustel ma ei saa selle kirja detaile avalikustada. Pidage aga meeles, et mulle pole praegu määratud ühtegi keeldu ja ma treenin edasi tavapärasel viisil."