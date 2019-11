Maratoni Sapporosse viinud Tokyo olümpia korraldajatel on veel üks probleem lahendada

Korralduskomitee esimees Yoshiro Mori sõnul ei saa maraton toimuda 800 kilomeetrit pealinnast eemal vaid mõned tunnid enne olümpia lõputseremooniat.

Ühe võimalusena kaalutakse meeste ja naiste maratoni pidamist ühel päeval. Praeguse kava kohaselt toimub naiste maraton 2. augustil.

Maratoni toimumiskoha muutmine on Jaapani spordiametnike seas esile kutsunud palju pahameelt. Kui eelmisel nädalal kritiseeris rahvusvahelise olümpiakomitee (ROK) otsust Tokyo linnapea Yuriko Koike, siis hiljuti võttis samal teemal sõna Jaapani kergejõustikuliidu (JAAF) juht Kazunori Asaba.

"See on sama, nagu öelda sportlastele, kes on mitu aastat treeninud Everesti tipu vallutamiseks, üheksakuulise etteteatamisega, et nad peavad ronima hoopis teise mäe otsa," ütles Asaba.

Endine maratonijooksja Toshihiko Seko, kes aitas olümpia korraldajatel planeerida Tokyo maratonirada, on samuti ROK-i otsuse vastu.

"Sellega ei seatud esikohale sportlaste huve. Teatavasti võitis Mizuki Noguchi Ateena olümpial kulla 34-35-kraadises kuumuses. Näiteid, kus olümpia on toimunud kuumas kliimas, on teisigi," ütles 1981. ja 1987. aasta Bostoni ja 1986. aasta Londoni maratoni võitja.

ROK-is on hetkel moodustamisel töörühm, mis hakkab maratoni uude asukohta viimist koordineerima. Töörühma esimene ülesanne on paika saada rajaplaan. Tõenäoliselt peetakse olümpiamaraton samal trassil iga-aastase Hokkaido maratoniga.

Sapporo linnapea Katsuhiro Akimoto kutsus olümpia korraldajaid selles osas võimalikul kiiresti tegutsema. "Loodame, et korralduskomitee jõuab ajakava ja raja suhtes varsti otsusele ning pöörab tähelepanu sellele, et see väga palju meie kodanike igapäevaelu ei mõjutaks," ütles Akimoto.