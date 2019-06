Magnus Kirt selgitas tagasihoidlikku odakaart: ilm oli jahe, vahepeal jahtusin ehk liiga maha

View this post on Instagram

Saame sellel nädalal juba teist korda Magnusele @magnuskirt õnne soovida! 🎉👏👍 Oslo Teemantliiga II koht tulemusega 84.74 Ja siin tema väike kommentaar: “Esimese katse järel läksid pausid pikaks, jooksualad tulid vahele ja hoojooksul ei mahtunud hästi ära. Ilm oli jahe, vahepeal jahtusin ehk liiga maha, soojendusel tulid katsed päris hästi välja 😊” #odavise #teemantliiga #magnuskirt #kergejõustik #sportonlahe