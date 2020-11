Magnus Kirt avaldas ühe eksiarvamuse, mis konkurentidel tema suhtes on

Mis on üks valearusaam, mis inimestel sinust võib olla? Miks? Kuidas tegelikult on?

Magnus Kirt: "On olnud mõned võistlejad, kes arvavad et ma olen ülbe, sest ma ei räägi ega suhtle väga teistega enne võistlusi ega ka võistluste ajal. Tegelt ma olen lihtsalt keskendunud ja võistlus on ikkagi koht, kus selgitatakse välja parim, mitte ei veedeta mõnusat aega. Peale võistlusi on seda kõike väga ok teha! Omaarust olen ma jäänud kahe jalaga maa peale ja väga heatahtlikuks inimeseks, aga eks see on rohkem teiste öelda, kui minu."

