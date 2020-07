Magnus Kirdil ja Co'l tugev konkurent juures: võimsa isikliku rekordiga MM-hõbe vabaneb dopingukaristusest

Abdelrahman andis positiivse dopinguproovi 2016. aasta aprillis, kui tema organismist tuvastati kehavälist testosterooni. Egiptlane vandus oma süütust ning kaebas otsuse edasi Rahvusvahelisse Spordikohtusse (CAS), kuid ka seal ei saavutanud ta võitu ning tema nelja-aastane võistluskeeld jäi kehtima. Egiptlane, kes 2015. aasta Pekingi MM-il sai hõbeda, sai keelu kõigest neli nädalat enne Rio suveolümpiamänge.

89.21-ga Egiptuse rahvusrekordit omava Abdelrahmani võistluskeeld lõppeb 20. juulil. Egiptlase endise treeneri Petteri Piironeni sõnul võib Abdelrahman juba peagi võistlustulle naasta.

Soomlane, kes Abdelrahmaniga 2016. aastal koostöö lõpetas, tunnistas, et odaviskaja võttis temaga juba sel talvel enne Lõuna-Aafrikas toimunud laagrit ühendust ning soovis taas koos treenima hakata. "Ütlesin talle: "tänan, aga usun, et mõistad, et ma ei saa sinuga rohkem koostööd teha"," rääkis Piironen Soome rahvusringhäälingule.

Treeneri sõnul nägi ta samas laagris Abdelrahmani siiski treenimas, kuid üksi. "Vaatasin eemalt mõnda katset. Ta viskas põhiliselt üksi. Pärast dopingut on raske sõpru leida."

Väidetavalt on Abdelrahman jätkuvalt heas vormis. "Minule teada oleva informatsiooni kohaselt on ta näidanud treeningul üle 85-meetriseid viskeid," jätkas Piironen. "Ta ei tunnista end jätkuvalt süüdi ning usub, et Egiptuse arstid tegid tema proovide puhul vea. Seega on tal kindlasti tugev soov end tõestada ja kaugele visata."