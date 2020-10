Magnus Kirdi konkurent otsustas karjääri jätkata: olümpiakuld on puudu

36-aastane Ruuskanen kinnitas ühtlasi, et järgmine hooaega jääb kindlasti tema karjääri viimaseks.

"See polnud lihtne otsus. Seda tuli pikka aega kaaluda, kuid see tuli südamest. Olümpiamängud ja selle eredaim medal on olnud minu unistuseks juba sellest asjast, kui olin väikene poiss," sõnas Ruuskanen Kuopios antud pressikonverentsil.

Tänavu osales Soome vanameister vaid kahel võistlusel ning tema hooaja parimaks jäi 79.22. Mullu viskas ta tippmargiks 85.15.

Soomlane tunnistas, et suure tõuke karjääri jätkamiseks sai ta septembris, kui Johannes Vetter viskas supertulemuse 97.76. Ruuskanen ise võistles samal päeval Finnkampenis, kus piirdus 78.84-ga. "Kuna mul on olnud hea sügis, siis tegingi otsuse, et jätkan karjääri," lausus soomlane.

Endise Euroopa meistri treenerina jätkab Jyrki Blom, kes usub, et Ruuskanen on suuteline taas oma tippmarki (88.98) ründama.

"Tokyos nõuab kuldmedali saamine kaugelt üle 85 meetri viskamist. See on Antile täiesti jõukohane," ütles Blom. Rio 2016. aasta olümpial sai Thomas Röhler kuldmedali 90.30-ga.

Ruuskanen on lisaks EM-kullale võitnud olümpiahõbeda (2012) ja EM-pronksi (2016).