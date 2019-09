Maailmarekordinaine peab Doha MMi vahele jätma

28-aastasel Etioopia tippjooksjal diagnoositi trauma augustikuus Žürichi Teemantliiga etapi järel.

Etiooplanna eemalejäämisel on 1500 meetris suurfavoriitideks Hollandi jooksja Sifan Hassan, kelle nimel on miilijooksu maailmarekord, ning olümpiavõitja ja maailmameister Faith Kipyegon Keeniast. Brittide lootuseks on Euroopa meister Laura Muir, kes pole aga alates juulikuus saadud jalatraumat kordagi võistelnud.

Doha MM algab 27. septembril.