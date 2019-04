Maailmarekordinaine ei soovi Caster Semenyat naiste hulgas jooksmas näha

Rahvusvaheline Kergejõustikuliit (IAAF) soovib naistele võrdsete tingimuste loomiseks kehtestada kindlat testosterooni piirmäära, kuid mõlemasoolise Semenya jaoks tähendaks see testosterooni alandavate medikamentide kasutamist. Seetõttu on kahekordne olümpiavõitja esitanud IAAFi vastu kaebuse Rahvusvahelisse Spordiarbitraaži (CAS).

Radcliffe peab teemat keeruliseks, kui samas väga oluliseks, millega tegeleda. "Ühest küljest ei ole need inimesed ise süüdi, sest nad on sellistena sündinud. Kuid tulemused ja faktid räägivad selget keelt, et neil on teiste naiste ees eelis. Vahest on tulevikus meil rohkem võistluskategooriaid kui vaid naised ja mehed," rääkis Radcliffe. "Hetkel toetan ma selles küsimuses IAAFi."

Spordiarbitraaž hakkab Semenya kaebust arutama aprilli lõpus. Lõuna-Aafrika Vabariigi koondislane Semeya on võitnud 800 meetri jooksus kaks olümpiakulda ja kolm maailmameistritiitlit.