Maailmameistrit ähvardab dopingureeglite rikkumise tõttu võistluskeeld

2019. aastal Dohas maailmameistriks kroonitud Coleman kirjutas teadaande, kus ta viis inimesed toimuvaga kurssi. “Ma soovin kõikidele teatavaks teha olukorrast, millega ma hetkel tegelen. Paar päeva tagasi tegi AIU teatavaks, et ma ei ilmunud 9.detsembril 2019. aastal dopingukontrolli. Sellise otsusega võib kaasneda mulle võistluskeeld.”

Maailma Antidopinguagentuuri (WADA) sõnul on reegel, et kui sportlane eirab proovide andmist või ei saada vajalikke dokumente õigeaegselt kolmel korral aastas, võib ta saada kuni kaheaastase võistluskeelu.

Kui Coleman saab karistuse, võib ta puududa ka Tokyo Olümpiamängudelt.

Ameeriklane ise aga väidab, et võimud teevad talle kurja. “Ma arvan, et 9. detsembril oli nende plaan jätta mulje, et ma ei ilmu testi andma. Ärge öelge, et ma ei ilmunud testi andma. Ametnikud käisid mu ukse taga ajal, mil mind polnud kohalgi,” avaldab Coleman. Ameeriklane väidab, et ajal, mil testijad tema juures käisid, oli tema aga jõuluoste tegemas. Mehel on ka vajalikud tšekid olemas. “Ma olin enam kui valmis testi andma. Kui ma oleks lihtsalt saanud telefonikõne, oleksin ma kohe läinud proove andma,” väitis maailmameister.

Ametliku raporti järgi oli ametnik käinud Colemani ukse taga mitme tunni vältel ja koputanud seal alati vähemalt kümme minutit. Lisaks prooviti mehele ka helistada.

Ametnikud said sportlase kahe päeva pärast kätte ja talle tehti dopinguproov. “Mulle on tehtud veel mitmeid teste peale seda, isegi karantiini ajal. See aga ei mängi rolli, sest ma ei tarbi keelatuid aineid,” lisab Coleman.