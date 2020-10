Maailma kiireim mees sai võistluskeelu ning jääb Tokyo olümpialt eemale

Doha MM-il triumfeerinud 24-aastast ameeriklast ähvardas esialgu võistluskeeld juba mulluse MM-i eel. USA antidopinguagentuur (USADA) süüdistas Colemani, et ta jättis 12 kuu jooksul andmata kolm dopinguproovi. Mullu septembri alguses avaldas USADA, et maailma antidopinguagentuurist (WADA) saadud andmete kohaselt ei pärine Colemani esimene andmata dopinguproov mitte 6. juunist 2018, vaid 1. aprillist 2018 ning seega ei mahu kolm rikkumist enam 12 kuu sisse.

Ehkki toona Coleman pääses, sattus ta peagi uuesti pahuksisse, sest jättis 2019. aasta detsembris taaskord testimisele tulemata. Coleman osutus testijatele mitte kättesaadavaks mullu 16. jaanuaril, 26. aprillil ning 9. detsembril. Just kaks viimast juhtumit Coleman vaidlustas.

Nimelt peab reeglite kohaselt sportlane viibima kokkulepitud kohas tunni aja pikkuse perioodi vältel. Dopingukütt peab minema õigeks ajaks kokkulepitud asukohta ning ootama seal 60 minutit, mille järel võib ta lahkuda. 9. detsembri vahejuhtumi kohta väitis Coleman, et oli tegemas jõuluoste, kuid saabus õigel ajal koju tagasi.

Dopinguametnikud väitsid aga omalt poolt, et nad ootasid Colemani kodu ees kella 19.15-st kuni 20.15-ni - nagu oli varasemalt kokku lepitud. Colemani sõnul saabuski ta vahetult enne 20.15 koju ning väitis, et ühtegi dopingukütti ta ei näinud. Ostutšekid näitasid aga, et Coleman tegi kell 20.22 alles poes sisseoste.

NIi otsustaski kergejõustikus puhta spordi eest võitlev organisatsioon (AIU) määrata Colemanile ikkagi kahe aasta pikkuse võistluskeelu. Seega jääb Doha MM-il 100 m jooksus ja 4x100 m teatejooksul triumfeerinud Coleman eemale ka järgmise aasta suvel toimuvatest Tokyo olümpiamängudest.

Coleman pole karistust veel avalikult kommenteerinud. Varasemalt on ameeriklane aga teatanud, et pole kunagi dopingut tarvitanud ning ei kavatse seda ka tulevikus pidada.

Colemanil, kelle 100 meetri isiklik rekord on 9,76, on 30 päeva aega otsus Rahvusvahelisse Spordiarbitraaži edasi kaevata.