Londoni maraton lükati aprillist oktoobrikuusse

Tegemist on esimese korraga, mil 39-aastase ajalooga Londoni maraton tuli edasi lükata. Uueks võistlusajaks on kinnitatud 4. oktoober.

"Maailm on ennenägematus olukorras, võideldes COVID-19 viiruse pandeemiaga ning inimeste tervis on hetkel kõige tähtsam," selgitas Londoni maratoni tegevjuht Hugh Brasher võistluse edasilükkamist.

"Me teame, kui suur pettumust see paljudele on. Jooksjad on valmistunud selleks kuid, ent hetkel peame mõtlema turvalisusele," rääkis Brasher.

Peakorraldaja lisas, et kõigile, kes soovivad oma osalustasu tagasi saada, makstakse see välja.

Mullu osales Londoni maratonil 44 000 inimest.

Juba varem oli oma võistluse aja edasi lükanud Bostoni maraton, mis toimub nüüd 20. aprilli asemel 14. septembril.