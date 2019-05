Lennufirma lõhkus ära olümpiavõitja kõik viis oda

Kõik odad läksid puruks sakslase lennureiside ajal Leipzigist Frankfurti ja sealt edasi Shanghaisse, kirjutab Yle.fi.

"Aastate jooksul on mõni oda lennureisi ajal kannatada saanud, kuid sellist asja pole kunagi juhtunud," oli Röhler löödud. Teiste hulgas purunes ka Nordicu oda, millega Röhrer on võistlustel korduvalt üle 90 meetri visanud.

Saksamaa odaviskeäss on esitanud lennufirmale 5900 euro suuruse kahjunõude, kuid ei usu, et see summa täismahus kompenseeritakse. "Kord maksti mulle kahjutasu 1000 eurot ühe oda eest," meenutas Röhrer, kelle isiklik tippmark on 93.90.

27-aastane sakslane lisas, et kui tema õnnetu lennureis kõrvale jätta, on tema hooajaks valmistumine kulgenud plaanipäraselt. "Olen olnud terve, kõik treeningud on läinud vastavalt plaanidele."

Shanghai etapi tulemust sakslane ennustada ei tahtnud. "Ma ei tee seda (ennustust) kunagi ega taha ka nüüd erandit teha. Olen vaid öelnud, et minu ootused hooaja algusele on varasemate aastatega võrreldes kõrgemad," lisas Röhrer.

Olümpiavõitjal on laupäevasel võistlusel kaheksa konkurenti, kellest kuus on visanud karjääri jooksul vähemalt 88 meetri kaugusele.

Algselt pidi Hiinas võistlema ka Eesti rekordimees Magnus Kirt, kuid üleeile teatas Euroopa meistrivõistluste pronksmedalist oma loobumisest. "Kahjuks pean selle võistluse raske südamega vahele jätma. Tegime reedel paigalthüppeid ja hüppel tundsin, et midagi alaseljas liikus ära. Algul arvasin, et ei ole midagi hullu, aga pool tundi hiljem oli päris kange see olemine," sõnas Kirt ERR-ile.

Shanghai etapi stardinimekiri: