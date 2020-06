Kuulus New Yorgi maraton jääb tänavu ära

New Yorgi maraton oli planeeritud 1. novembrile, kuid korraldajad langetasid koostöös linnavõimuga raske otsuse, et tänavu juubelivõistlust ei toimu.

"Kuigi maraton on meie linna jaoks ikooniline ja väga armastatud spordisündmus, ma kiidan New York Road Runnersi tehtud otsust, mis seab esikohale ennekõike osalejate ja pealtvaatajate tervise ja turvalisuse," teatas New Yorgi linnapea Bill de Blasio.

Mullu lõpetas New Yorgi maratoni 53 640 inimest.