Kuulitõuke olümpiavõitja sai hakkama üliharuldase saavutusega

Crouseri seeria kujunes järgmiseks: 22.27 m; 22.72; 22.70; 22.63; 22.68 ja 22.44. Seni oli kergejõustiku ajaloos vaid üks sportlane suutnud kuulitõukes saada igal katsel kirja vähemalt 22 meetrit, kui 1987. aastal sai sellega hakkama itaallasest olümpiavõitja Alessandro Andrei.

27-aastase ameeriklase saavutuse teeb veel vägevamaks asjaolu, et tema seeria keskmiseks pikkuseks tuli 22.57 meetrit. Sellest enamat on suutnud tõugata vaid kümme meest. "Proovisin anda endast parima, et täna maailmarekord tõugata, aga küll see ühel hetkel tuleb," võttis ameeriklane võistluse kokku. "Mul on hea meel, et saan taas võistelda."

Crouseri isiklik rekord on tänavu juulis tõugatud 22.91, millega ta jagab kõigi aegade edetabelis kolmandat kohta. Maailmarekord kuulub juba 1990. aastast kaasmaalase Randy Barnesi kätte, kes tõukas toona 23.12. Crouser tegeles ülikooli ajal aktiivselt ka kettaheitega, kus tema isiklikuks rekordiks on 63.90.

Ameeriklase järel sai Des Moinesis teise koha kaasmaalane Nick Ponzio 21.19-ga. Täpselt sama tulemuse sai kirja ka Payton Otterdahl (USA), kuid Ponzio tulemuselt teine parim vise oli 20.90, mis andis eelise talle.