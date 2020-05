Kuulitõukajad leidsid võistlemiseks lahenduse

Teiste seas osaleb võistlusel ka Suurbritannia meister Sophie McKinna, kes on karantiini ajal treeninud peamiselt oma koduaias. "Mul on kaasaskantav võistlusring, mille ma saan maha panna ja siis kuuli tõugata," kirjeldas McKinna, kelle isiklik rekord on 17,97 meetrit. "Ma olen ka vaimselt päris heas seisus, sest ma olen saanud vaatamata kõigele treenida. Kui poleks, siis oleks lood muidugi teisiti," kirjutas ERR Sport.

Sel nädalavahetusel toimuval võistlusest saab McKinna mõõtu võtta koos Suurbritannia parima meeskuulitõukaja Scott Lincolniga, kellega koos minnakse vastamisi kuni 20-aastastele sportlastele Lewis Byngile ja Serena Vincentile. Sellele duellile saab kaasa elada otseülekande vahendusel.

Loe artikli täisteksti ERR-i spordiportaalist.

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . Olulised telefoninumbrid: 1247 – Käitumisjuhised eriolukorras toimetulekuks ja koroonaviirusega seotud küsimustes (24h, tasuta) 1220 – Perearsti nõuandetelefon eesti ja vene keeles, pakub meditsiinialaseid nõuandeid ja konsultatsiooni (24h, tasuta) 53 01 9999 – Välisministeeriumi konsulaarinfo, kui oled välismaal hätta jäänud (24h) 112 – Hädaabinumber kiirabi, pääste ja politsei kutsumiseks (24h, tasuta)

COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viiruse levinumad sümptomid on köha, palavik ja hingamisraskused .

. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

ja inimestega . Valitsus kehtestas viiruse kiire leviku tõttu 17. maini eriolukorra. Loe lähemalt, mida see kaasa toob!

Pärast välismaalt naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt!

peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt! Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!