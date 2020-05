Kurjakuulutav süstal ja tšempionide linna salajane pool. Tiidrek Nurme: seis seal on nukker

Merepinnast 2400 meetri kõrgusel asuv Iteni linn tervitab külalisi sildiga: „Tere tulemast Itenisse, tšempionite koju”. See pole vähimalgi määral liialdus, sest ükski teine linn pole kinkinud maailmale nõnda palju jooksuässasid. Paraku on viimaste aastate dopinguskandaalid Keenia kergejõustiklaste mainet kõvasti rikkunud ja maailma parima jooksuriigi muinasjutt on saanud juurde inetuid süžeeliine. Itenis ei ela üksnes tšempionid, vaid ka petised.

Viimati tõmmati saag käima Norras. Ühes Facebooki grupis avaldati pilt, kus maapinnal väikese augu kõrval on näha palju kasutatud süstlaid. „Oleme seda näinud mitu korda... Nii lihtsalt on,” kirjutati kommentaariks. Väidetavalt paarisaja meetri kaugusel Kamariny staadionist tehtud pilt sai kuulsaks ja tekitas palju emotsionaalset vastukaja.

Uurisime tihti Iteni külastavatelt Tiidrek Nurmelt ja Roman Fostilt, kas ja mida on nad kohapeal näinud ning kui suure probleemiga tegi on. Muu hulgas selgub, et nii norralased kui ka Venemaa jooksjad on teinud Eldoretis eksperimendi ja üritanud osta apteegist keelatud aineid.